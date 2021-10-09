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Жители Чаткальского района пожаловались на золотодобывающие компании

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- Алина Мамаева
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В рамках проекта "Караван права" ("Укук кербени") руководитель аппарата омбудсмена КР Аскат Азарбеков провел встречу с населением и активом Чаткальского района Джалал-Абадской области.

В ходе встречи местные жители пожаловались на условия труда на золотодобывающих предприятиях, где график работы по отдельным направлениям доходит до 18-19 часов в сутки, на отдых работодатели предоставляют лишь на несколько часов, а больничные листы не принимают во внимание и не оплачивают.

В частности инвалид 2-й группы О.Г. сообщила, что работает поваромна одном из таких предприятий и ее рабочая смена длится 18 часов. Данный факт подтвердил представитель этой компании, но заявил, что люди сами решили работать по такому графику, поэтому факта нарушения трудовых прав граждан он не признал, добавив при этом, что ранее руководство компании обращалось в Госэкотехинспекцию с просьбой оказать консультативную помощь в установлении графика и условий труда на предприятии, однако до сегодняшнего вразумительного ответа так и не поступило. Боле того, он отметил, что практически во всех золотодобывающих компаниях условия труда одинаковые, а их предприятие является одним из лучших.

Заявление гражданки О.Г. будет направлено по подведомственности и взято на контроль аппарата акыйкатчы.


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URL: https://www.vb.kg/407689
Теги:
Джалал-Абадская область, омбудсмен, Чаткальский район, Кыргызстан, акыйкатчы
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