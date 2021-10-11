Основатель служения "Миссия для Европы" Дэвид Хасавей побывал в Бишкеке

Всемирноизвестный в религиозных кругах евангелист из Великобритании, президент и основатель служения "Миссия для Европы" Дэвид Хасавей побывал в Кыргызстане. Его пригласили представители местных церквей.

Корреспондент VB.KG встретилась с ним и узнала о целях его визита в Кыргызстан. Дэвид Хасавей рассказал, что собирался посетить нашу страну еще два года назад, но пандемия COVID-19 и закрытые границы внесли свои коррективы. В этом году ему удалось приехать, но побывал он пока только в Бишкеке, провел встречи с местными пасторами в церквях. Хасавей уверен, что нынешний приезд - только первый шаг к сотрудничеству, надеется, что в следующий раз сможет подольше задержаться в Кыргызстане, выехать в другие регионы страны.

Сам Дэвид, будучи верующим с малых лет, в 18-летнем возрасте после окончания библейского колледжа стал пастором.

В течение многих лет Дэвид Хасавей контрабандой возил Библии в Советский Союз. Интересно, что в возрасте 29 лет организовал туристическую фирму, которая проводила автобусные туры по маршруту "Великобритания-Израиль". Транспорт транзитом пересекал территории Югославии, Венгрии, Болгарии, Чехословакии, и, как уверяет проповедник, каждый раз тайно вез для этих стран груз религиозной литературы из расчета 5 тысяч Библий или 12 тысяч экземпляров Нового Завета. В 1972 году евангелист вез в СССР 5 тысяч Библий и попал в тюрьму после задержания на чехословацкой границе советским КГБ. Он провел один год в тюрьме. он рассказывает, что сам британский премьер-министр прилетел в Чехословакию, чтобы освободить Дэвида из тюрьмы.

Хасавей возобновил поездки в Россию с 1994 года. Уверяет, что за эти годы побывал и выступил в 150 городах, а также побывал во многих странах бывшего Союза. В начале 90-х годов он стал президентом международной миссии "Евровижн", которая специализируется на производстве религиозных передач для спутникового телевидения и занимается "христианским" книгоизданием. Русским языком миссионер не владеет, работает с аудиторией через переводчика. Специализируется на так называемых "чудесах исцеления". Говорит, что сам, благодаря религиозной вере избавился от рака горла.

У евангелиста степень профессора богословия, он автор книги и документального фильма "Похищение Европы", которые объясняют причины возникновения Европейского Союза и перспективы его развития.