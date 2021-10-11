Болот Ибрагимов рассказал, почему решил баллотироваться в депутаты ЖК

Гражданский активист, непримиримый борец с коррупцией в правоохранительных органах Болот Ибрагимов решил выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах в Жогорку Кенеш.

Болоту 31 год, он программист и особенно стал известен благодаря своему проекту SAFARI. Он уже много лет снимает популярные видео на YouTube о нарушениях правил дорожного движения и работе правоохранительных органов. У блогера сотни тысяч подписчиков, его злободневные ролики расходятся по соцсетям, вызывая бурную реакцию среди пользователей.

По словам Болота Ибрагимова, решение об участии в парламентских выборах далось ему нелегко. Но дороги назад для него уже нет.

"Я далек от мысли, что, став депутатом, человек сразу становится коррупционером, защищающим свои интересы. Я хочу стать примером непримиримой борьбы с такой системой", – заявляет активист в соцсетях.

Ибрагимов намерен баллотироваться с партией волонтеров "Эл Үмүтү", помогавших кыргызстанцам в пик пандемии коронавируса. С этой командой он уже участвовал и побеждал в выборах депутатов Бишкекского горкенеша, которые прошли 11 апреля, но были отменены.

Что заставило успешного блогера, и без того имеющего определенное влияние в решении общественно важных вопросов, идти в большую политику? Редакция решила задать этот вопрос самому Болоту Ибрагимову.

Вы раньше говорили, что вам неоднократно поступали предложения вступить в ряды политических партий. Или хотя бы выступить с поддержкой определенного политика за энную сумму, но вы всегда отказывались. Почему согласились теперь? Вас, наконец, устроила сумма гонорара?

- Действительно, предложения поступали. Особенно после того, как мы с командой единомышленников в составе партии "Биздин Эл" ("Наш Народ") прошли в БГК. Перед повторными выборами в столичный кенеш ко мне обращались практически из всех партий с предложением возглавить список кандидатов или стать лицом самой партии.

Много предлагали?

- Недвижимость, деньги. Я неизменно отказывался. Поступали предложения и по участию в предстоящих выборах Жогорку Кенеша.

Почему же согласились сейчас? И почему ваш выбор пал на новую, мало кому известную партию "Эл Умуту"?

- Для меня настал тот момент, когда мало быть гражданским активистом, мало исправлять последствия нарушений и "тушить пожары". Для того, чтобы по-настоящему помогать людям, нужно работать с системой изнутри. Именно поэтому я принял решение идти в большую политику. Как всегда говорил мой наставник по жизни, рано или поздно политика коснется тебя, даже если ты считаешь, что далек от нее. Его уже нет в живых, но, уверен, он бы поддержал мое решение.

Что касается "Эл Умуту" – в костяк партии вошли ребята, с которыми мы шли на выборы в Бишкекский городской кенеш. Это честные, принципиальные, волевые молодые лидеры. Других вариантов для себя я не вижу.

Почему граждане должны проголосовать за вас, как вы считаете? Чем вы отличаетесь от других кандидатов?

- О себе могу сказать, что мне свойственно бесстрашие в противостоянии коррупционерам, всем тем, кто вредит государству. Угрозы, которые поступали в мой адрес, нападения, только закаляли меня и делали еще более непримиримым и нетерпимым.

Что, на ваш взгляд, должно измениться с приходом таких молодых политиков, депутатов, как вы?

- Я далек от мысли, что нужно все перевернуть, все поменять. В первую очередь нужно сделать так, чтобы заработали законы. Во многих случаях даже самые хорошие из них попросту не действуют. Горе реформаторы считают, что если подготовят новый документ, это исправит положение. Нет. Нужно создать систему, которая бы обеспечивала выполнение всех законов. Ну и, конечно, с приходом молодых политиков начнется та самая люстрация, о которой мы так долго говорим, но которую так и не можем реализовать. Перестановкой старых политиков нужного результата не добьешься. Только свежая кровь, новые умы, молодые лидеры способны изменить ситуацию.