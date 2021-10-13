RWGFD определила потенциал укрепления криминалистических лабораторий

Состоялась онлайн встреча региональной рабочей группы по судебно-медицинской экспертизе и наркотикам (RWGFD), организуемая региональной программой УНП ООН для Афганистана и соседних стран. Данная рабочая группа создана в целях укрепления потенциала криминалистических лабораторий, повышения квалификации сотрудников судебной экспертизы органов уполномоченных в борьбе с наркотиками государств-участников, куда входит: Кыргызстан, Казахстан, Афганистан, Иран, Пакистан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.

В встрече принял участие начальник оперативно - криминалистического центра, полковник милиции Канат Иманалиев.

Участники обсудили приоритетные направления сотрудничества по наращиванию потенциала и дальнейшего развития служб в деле совместного противостояния преступности, а также совершенствование законодательных основ судебно-экспертной деятельности, с учетом зарубежного опыта. Канат Иманалиев отметил, что на сегодняшний день, важнейшим вопросом взаимодействия является - информационный обмена между экспертно-криминалистическими подразделениями с использованием баз и банков данных национальных экспертных служб.

Он подчеркнул, что у экспертов имеются современные технические средства, инновационное оборудование и технологии. Однако главным для экспертного сообщества все равно остается человек – творческий, ищущий, стремящийся к самообразованию. Встреча предоставила необходимую площадку для расширения и интенсификации деловых контактов, несомненно, способствующих повышению уровня сотрудничества, решения наиболее острых проблем экспертных служб. По итогам встречи была обозначена перспектива реализации намеченных планов.