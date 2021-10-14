Статистика COVID-19 в КР: заразились за сутки 91 человек, скончались - 3

В Кыргызстане на 14 октября зарегистрирован 91 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек - 57
Ош - 3
Чуйская область – 17
Ошская область - 1
Таласская область - 1
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 2
Баткенская область - 0.
За весь период пандемии заразились - 179 583 человека.
Выздоровели за сутки 87 человек. Всего - 174 407.
Скончались за сутки - 3 человека. Всего от коронавируса зарегистрировано 2 627 летальных исхода.
В стационарах на лечении находятся 455 и на амбулаторном 596 человек.