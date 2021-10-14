Статистика COVID-19 в КР: заразились за сутки 91 человек, скончались - 3

В Кыргызстане на 14 октября зарегистрирован 91 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 57

Ош - 3

Чуйская область – 17

Ошская область - 1

Таласская область - 1

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 2

Баткенская область - 0.

За весь период пандемии заразились - 179 583 человека.

Выздоровели за сутки 87 человек. Всего - 174 407.

Скончались за сутки - 3 человека. Всего от коронавируса зарегистрировано 2 627 летальных исхода.

В стационарах на лечении находятся 455 и на амбулаторном 596 человек.