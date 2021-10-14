Бишкекские спортсмены стали призерами велогонки, которая прошла в Алматы

Накануне в Алматы (Казахстан) прошла велогонка Tour of Kazakhstan – Almaty 2021 по велосипедному спорту среди любителей и ветеранов на призы Казахстанской Федерации велосипедного спорта.

Велогонка проходила среди 128 спортсменов по трем категориям – это любители девушки, любители мужчины и ветераны.

Со спортивной школы по бильярдному и велосипедному спорту при Управлении физической культуры и спорта приняли участие пять велосипедистов, которые заняли призовые места.

В абсолютном зачете среди девушек третье место заняла Евгения Березовская. В возрастной категории среди девушек (18-34) первое место заняла Евгения Березовская. В возрастной категории среди мужчин (18-34) третье место занял Вадим Козлов. В абсолютном зачете Дядичкин Александр – второе место. В возрастной категории среди мужчин (18-34) Дядичкин Александр также второе место.

Велогонка проводилась в целях пропаганды физической культуры и спорта, как важного фактора формирования здорового образа жизни. Также популяризации велосипедного спорта среди широких слоев населения и выявления сильнейших спортсменов-любителей по велосипедному спорту.

Организатор – РОО "Казахстанская федерация велосипедного спорта", федерация велосипедного спорта города Алматы.