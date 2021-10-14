Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

Бишкекские спортсмены стали призерами велогонки, которая прошла в Алматы

193  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне в Алматы (Казахстан) прошла велогонка Tour of Kazakhstan – Almaty 2021 по велосипедному спорту среди любителей и ветеранов на призы Казахстанской Федерации велосипедного спорта.

Велогонка проходила среди 128 спортсменов по трем категориям – это любители девушки, любители мужчины и ветераны.

Со спортивной школы по бильярдному и велосипедному спорту при Управлении физической культуры и спорта приняли участие пять велосипедистов, которые заняли призовые места.

В абсолютном зачете среди девушек третье место заняла Евгения Березовская. В возрастной категории среди девушек (18-34) первое место заняла Евгения Березовская. В возрастной категории среди мужчин (18-34) третье место занял Вадим Козлов. В абсолютном зачете Дядичкин Александр – второе место. В возрастной категории среди мужчин (18-34) Дядичкин Александр также второе место.

Велогонка проводилась в целях пропаганды физической культуры и спорта, как важного фактора формирования здорового образа жизни. Также популяризации велосипедного спорта среди широких слоев населения и выявления сильнейших спортсменов-любителей по велосипедному спорту.

Организатор – РОО "Казахстанская федерация велосипедного спорта", федерация велосипедного спорта города Алматы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407922
Теги:
велоспорт, Казахстан, спорт, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  