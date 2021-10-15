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Горожан приглашают на бесплатный медосмотр зубов

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- Алина Мамаева
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В Бишкеке проходит месячник "Здоровые зубы", сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Мероприятие организовано Управлением социального развития Октябрьского района мэрии города Бишкека совместно со студентами Кыргызской государственной медицинской академии.

Цель – бесплатная профилактика и лечение зубов, оказание медицинской помощи малообеспеченным гражданам пожилого возраста и лицам с ОВЗ, интеграция в активную социальную жизнь детей с ОВЗ.

Акция приурочена к Международному Дню пожилых людей и Международному Дню лиц с ОВЗ.

Медицинскую поддержку горожанам до 31 декабря этого года будут оказывать студенты терапевтического и стоматологического факультета КГМА.

Бесплатный медосмор зубов проводится по адресу: ул. Суеркулова №2/1 (Донецкая).

Талоны выдаются всем гражданам, которые состоят на учёте в Управлении соцразвития. Необходимо обращаться в Управление соцразвития Октябрьского развития за талонами. Телефон для справок: 57-03-92.


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URL: https://www.vb.kg/407950
Теги:
мэрия, стоматология, Бишкек, Кыргызстан
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