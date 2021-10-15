Ликвидаторы ЧАЭС получили памятные медали

В Бишкеке в Октябрьском акимиате провели мероприятие, посвященное годовщине аварии на ЧАЭС.

Перед началом мероприятия присутствующие почтили память жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС минутой молчания. Юбилейные медали в честь 35-й годовщины памяти жертв пострадавших в аварии на Чернобыльской АЭС вручены:

Октябрьский район – 62 человека; Свердловский район – 57 человек; Ленинский район – 48 человек; Первомайский район – 53 человека.

На мероприятие пригласили ликвидаторов ЧАЭС, вдов ликвидаторов аварии, Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в КР Валерия Жовтенко, начальника управление социального развития мэрии Бишкека Майрам Мамбетову, президента ОО республиканского совета ветеранов и инвалидов "Союз Чернобыль" Кадыра Сасыкулова.

В городе Бишкек проживает 254 ликвидатора катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и их вдов, в том числе 183 человек – инвалиды ЧАЭС, 58 вдов участников ЧАЭС и 13 участников ЧАЭС.