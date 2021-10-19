Статистика COVID-19 в КР: заразились за сутки 93 человек, скончались – 2

В Кыргызстане на 19 октября зарегистрирован 93 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 49

Ош - 0

Чуйская область – 31

Ошская область - 1

Таласская область - 0

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область - 0.

За весь период пандемии заразились - 180 006 человека.

Выздоровели за сутки 74 человек. Всего - 174 766.

Скончались за сутки - 2 человека. Всего от коронавируса зарегистрировано 2 638 летальных исхода.

В стационарах на лечении находятся 571 и на амбулаторном 527 человек.