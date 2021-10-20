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Омбудсмен: У беременной, находящейся в СИЗО-1, умер ребенок

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- Алина Мамаева
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Акыйкатчы (омбудсмен) Кыргызской Республики ранее направлял обращение в Свердловский районный суд города Бишкек, а затем в Бишкекский городской суд с просьбой рассмотреть возможность изменения меры пресечения в отношении А.Г. 1989 года рождения, которая обвиняется по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК КР "Растрата вверенного имущества", в особо крупном размере – 47,9 млн. сомов.

Основанием для обращения омбудсмена в две судебные инстанции явились то, что Г.А. находилась на раннем сроке беременности и результаты УЗИ показали, что у нее есть угроза выкидыша.

Однако мера пресечения для Г.А. была оставлена без изменения.

14 октября, при водворении в СИЗО-1, Г.А. было проведено медицинское освидетельствование, после чего ее направили на консультацию к гинекологу и на ультра-звуковое исследование (УЗИ), которое показало, что у подследственной Г.А. плод не растет (т.е. умер). По этой причине ее направили в родильный дом №3, где провели операцию по прерыванию беременности. В роддоме Г.А. находилась с 14 по 20 октября 2021 года.

Учитывая состояния здоровья Г.А., ее супруг обратился в институт Акыйкатчы (Омбудсмена) КР с просьбой оказать содействие в изменении меры пресечения в отношении Г.А.

Со своей стороны институт акыйкатчы ходатайствует перед ГСИН о проведении полного медицинского обследования следственно-задержанной Г.А. и, учитывая ее стресс от потери ребенка, на обследование у невропатолога.


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URL: https://www.vb.kg/408196
Теги:
омбудсмен, Кыргызстан, акыйкатчы, СИЗО
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