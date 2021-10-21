Назгуль Каарова в своей коллекции объединила городской и этнический стили

В Бишкеке прошел показ авторских коллекций дизайнеров Кыргызстана, России и Казахстана.

Свои коллекции зрителям продемонстрировали известные дома моды вышеперечисленных стран. Нашу страну представили ряд известных отечественных дизайнеров, которые порадовали зрителей своей фантазией и высоким качеством работы.

Так дизайнер Назгуль Каарова представила свою коллекцию "URBAN ETNO STYLE", сделанную в этническом стиле.

Как она сама пояснила в интервью редакции VB.KG ее сегодняшний показ – это попытка объединить городской и этнический стиль.

"Этим показом мы хотели показать нашим женщинам, что одежду в национальном стиле можно носить не только на тои и праздничные мероприятия, но можно адаптировать в повседневную городскую жизнь", - сказала она.