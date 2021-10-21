Сотрудники "Зеленхоза" начали проводить санитарную обрезку деревьев

В Бишкеке бригады лесосъёмки каждого района предприятия очищают свою территорию от потенциально опасных и сухих ветвей деревьев, которые не смогут выдержать тяжести зимних осадков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Санитарная обрезка имеет профилактическое назначение. Она применима для плодовых и декоративных насаждений и направлена на удаление веток, пострадавших от сильного ветра, заболеваний или вредных насекомых.

Поскольку сухие ветви являются источником потенциальной опасности для проходящих под деревом людей, припаркованных автомобилей, построек и ландшафтных объектов, а также коммуникаций, данный вид обрезки позволит исключить риск заражения всего дерева, если ветвь пострадала из-за заболевания или насекомых. Устранить источник гнили, способность распространиться на всё дерево и привести к его гибели. Обеспечить благоприятные условия для развития веток за счёт притока питательных веществ.

Дорогие горожане! Если вы стали свидетелем падения сухих ветвей или вам необходимо провести санитарную обрезку просим обращаться по номеру: 37-53-30, также в колл-центр муниципалитета 1840 и 1850. Фотографии и видео можно отправлять на вотсап: 0554 182-185.