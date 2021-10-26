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В Ак-Талинском района жалуются, что в аптеках нет скидок для пенсионеров

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- Алина Мамаева
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"Караван права" института Омбудсмена КР посетил Ак-Талинский район Нарынской области, где состоялись встречи его участников с акимом района, государственными служащими и местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба института.

Обращения граждан в основном касались льгот и миграционных вопросов, так как большинство проблем в регионе связаны с внутренней и внешней миграциями.

Кроме того, председатель районного совета ветеранов Джайлообай Абдиев выразил недовольство жителей района собственниками аптек.

"Во всех регионах страны пенсионеры получают лекарства со скидкой в 5 процентов. Но только в Ак-Талинском районе такие скидки не предусмотрены. Поэтому мы просим представителей Акыйкатчы поднять данный вопрос перед соответствующими органами республики", – заявил он.

По завершению встречи гражданам района были предоставлены индивидуальные консультации, а также приняты от них письменные жалобы и заявления, по которым в институте Омбудсмена КР будет проведена соответствующая работа.

Затем представители акыйкатчы провели мониторинг ИВС ОВД Ак-Талинского района, в ходе которого было выявлено, что гражданину Н.А., задержанному по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 266 УК КР, решением Нарынского районного суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО г. Нарын с 25 сентября по 25 октября.

Однако на момент мониторинга он по-прежнему находился в изоляторе временного содержания, а не в следственном изоляторе. Как пояснил заместитель начальника ОВД Ак-Талинского района К.К. Тойчиев, из-за карантина, введенного в СИЗО г. Нарын, данный изолятор не принял задержанного Н.А. Со своей стороны, следственно-задержанный Н.А. сообщил, что жалоб на сотрудников милиции и на условия содержания в ИВС он не имеет.


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URL: https://www.vb.kg/408441
Теги:
омбудсмен, Кыргызстан, акыйкатчы
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