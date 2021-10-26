В КР презентовали Концепцию государственной политики в религиозной сфере

Сегодня, 26 октября, в городе Бишкек Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики (ГКДР КР) провела презентацию Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2021-2026 годы. Концепция разработана рабочей группой, состоящей из представителей государственных структур, религиозных организаций, академического и гражданского общества.

Целью нового проекта Концепции является совершенствование механизмов государственно-конфессионального сотрудничества для укрепления светских основ государства и веротерпимости, повышение эффективности государственного регулирования деятельности религиозных и общественных институтов.

"На протяжении последних пяти лет сделано много, проведены тысячи мероприятий по реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2014-2020 годы. И многое сделано при поддержке религиозных организаций. Теперь перед нами новая цель, на протяжении следующих пяти лет решить те проблемы в религиозной сфере, которых не успели реализовать в недавнем прошлом",- отметил Тойгонбай Абдыкаров.

Теперь перед нами новая цель, на протяжении следующих пяти лет решить те проблемы в религиозной сфере, которых не успели реализовать в недавнем прошлом.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, религиозных организаций, гражданского общества, эксперты и правозащитники.