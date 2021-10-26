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Жители Араванского района сообщили о выдаче соцпособий состоятельным семьям

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- Алина Мамаева
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В рамках проекта "Караван права" представители института омбудсмена КР провели встречу с жителями Араванского района.

В ходе встречи жители Араванского района пожаловались на условия и списки, которые создало руководство района для получателей пособий и материальной помощи.

"При назначении пособий реально нуждающиеся семьи их не получают, получают те, кого включили в список по знакомству. Кроме того, уже не раз были случаи, когда мука, предназначенная для раздачи в качестве помощи малоимущим семьям, публично выдавалась главами айыл окмоту тем, кто живет более-менее состоятельно, а матери-одиночки, имеющие по 4-5 детей и реально нуждающиеся в этой помощи, не могли ее получить из-за сложностей при сборе всех необходимых документов", – отметили жители данного села.

Также жителями была озвучена жалоба на переплаты в отделах ЗАГС за получение паспорта и свидетельства о браке.

Кроме того, участники "Каравана права" посетили школу-интернат №23 имени Арифжана Тургунова в селе Чек-Абад, где ознакомились с условиями обучения детей. Было отмечено, что бытовые условия в этой школе-интернате отвечают современным санитарно-эпидемиологическим нормам, однако суммы, выделяемые государством на питание – 60 сомов в день на человека – не соответствуют реальности.


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URL: https://www.vb.kg/408470
Теги:
Араванский район, омбудсмен, Кыргызстан, акыйкатчы
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