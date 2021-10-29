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Не сырьем, а "ювелиркой". Золото "Кумтора" готовы экспортировать изделиями

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- Азиз Осмонов
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Наше горнорудное сырье в основном уходило в ЕС. Большой удельный вес в этом составляло золото. Сейчас мы меняем направление экспорта с сырья на ювелирные изделия. Об этом на круглом столе: "Значение для Кыргызстана экономического партнерства ЕАЭС и ЕС" сообщил замминистра экономики и коммерции Эльдар Алишеров.

Он отметил, что сейчас государство в лице профильных органов хочет оставлять больше добавленной стоимости у себя.

- Поэтому, из нашего золота хотим делать ювелирные изделия и поставлять в другие страны на экспорт. Также есть уже договоренность "Кумтора" с частными компаниями для развития ювелирной отрасли, - заявил Алишеров.

Стоит напомнить, что ранее ювелиры Кыргызстана систематически жаловались на нехватку сырья для производства собственных изделий. Проблему пытались решить за счет скупки лома в ломбардах страны. Часть сырья приходилось даже закупать из вне. Если государство реализует намеченное, Кыргызстан, возможно, ждет новый импульс развития ювелирной отрасли.

Отметим, организатором мероприятия выступил Общественный фонд "Евразиялык муун" ("Евразийское поколение").


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URL: https://www.vb.kg/408630
Теги:
золото, экспорт, ювелирная отрасль, Кыргызстан, деньги, Кумтор
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