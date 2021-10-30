В США испытывают вакцину против рака молочной железы

Первая вакцина против рака молочной железы одобрена в США для клинических испытаний.

Американскими исследователями из Кливлендской клиники начато новое испытание вакцины против трижды негативного рака молочной железы (TNRBC). Информация об этом опубликована на сайте учреждения.

Сообщается, что в исследовании примут участие от 18 до 24 женщин с заболеванием в стадии ремиссии. В пресс-релизе говорится, что вакцина будет вводиться три раза с интервалом в две недели, а апробация завершится в сентябре 2022 года.

Известно, что онкология молочной железы была самым распространенным видом рака в 2020 году с точки зрения новых случаев, когда диагноз был поставлен 2,26 миллионам человек. В этом же году от него умерло 685 000 человек. Одним из наиболее агрессивных видов рака молочной железы является тройной негативный рак, плохо реагирующий на существующие в современном мире методы лечения. Причина в том, что клетки этого типа рака не имеют рецепторов для эстрогена (ER), прогестерона (PR) и HER-2 (эпидермального фактора роста), являющимися мишенями для противораковой терапии.

Американскими специалистами под руководством Винсента К. Туохи создана вакцина, содержащая рекомбинантный альфа-альбумин вместе с адъювантом, усиливающим иммунный ответ. Она прошла успешное тестирование на мышах. Установлено, что препарат подавляет рост уже существующей опухоли, а также предотвращает ее появление с нуля. В настоящее время Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) разрешило проведение клинических испытаний вакцины на женщинах с раком молочной железы.