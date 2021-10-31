COVID-19 в КР: на 31 октября 73 новых случая, скончались - 3

В Кыргызстане на 31 октября зарегистрирован 73 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек - 33
Ош - 0
Чуйская область – 15
Ошская область - 3
Таласская область - 0
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 16
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область - 3.
За весь период пандемии заразились - 181 259 человек.
Выздоровели за сутки 78 человек. Всего – 175 646.
Скончались за сутки - 3 человека, не вакцинированные. Всего от коронавируса зарегистрировано 2 671летальных исхода.
В стационарах на лечении находятся 723 и на амбулаторном 696 человек.