COVID-19 в КР: на 31 октября 73 новых случая, скончались - 3

В Кыргызстане на 31 октября зарегистрирован 73 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 33

Ош - 0

Чуйская область – 15

Ошская область - 3

Таласская область - 0

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 16

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область - 3.

За весь период пандемии заразились - 181 259 человек.

Выздоровели за сутки 78 человек. Всего – 175 646.

Скончались за сутки - 3 человека, не вакцинированные. Всего от коронавируса зарегистрировано 2 671летальных исхода.

В стационарах на лечении находятся 723 и на амбулаторном 696 человек.