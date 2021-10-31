Россиянку задержали за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора

Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая устроила откровенную фотосессию в стрингах в центре города. Об этом в субботу, 30 октября, сообщает агентство "Лента.ру" со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, летом 2021 года блогер опубликовала в социальных сетях фото и видео, сделанные на фоне Исаакиевского собора. На кадрах девушка задрала юбку и продемонстрировала оголенные ягодицы.

Как сообщает "Интерфакс", в отношении россиянки следственными органами Петербурга возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148).

"Подозреваемая, находясь у православного храма - ГМП "Исаакиевский собор", действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела", - сообщили в региональном управлении ведомства.