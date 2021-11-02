В Кыргызстане на 2 ноября зарегистрировано 98 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 2 ноября было зарегистрировано 98 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит республиканский штаб КР по борьбе с COVID-19.
Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:
Бишкек – 38,
Чуйская область – 36,
Таласская область – 2,
Нарынская область – 1,
Иссык-Кульская область – 13,
Джалал-Абадская область – 7,
Баткенская область – 1,
За весь период – 181 425 человек.
Выздоровели за сутки 79 человек. Всего – 175 795.
За минувшие сутки скончались – 2 человека (не вакцинированы). Всего – 2 674.
В стационарах на лечении находится 681 человек, а на амбулаторном лечении - 752 человека.