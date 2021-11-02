"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из питомцев фонда

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Активный мальчишка

Фонд помощи животным "Добрые руки" и VB.KG ищут хозяина для котенка четырех месяцев. Это очень активный мальчик. Здоровый. От блох и глистов обработанный. Будущему хозяину маленького пушистика привезут прямо домой. Звоните: 0(709)784-537.

Милашки ждут хозяев

Взгляните на этих маленьких котят! Милашки очень надеются, что их найдут заботливые "мамы" и "папы". Котятам по три месяца. Есть и мальчики, и девочки. Все здоровые, обработанные от паразитов. Уже прекрасно знают лоток с наполнителем. По характеру котята очень ласковые и игривые. Активные, но любят и просто полежать на ручках, помурлыкать. Едят малыши вареную куриную грудку, мягкие корма для котят "Вискас", а также сухой корм для котят. Отдадут малышей только ответственным людям, которые понимают необходимость посещения ветклиники при первых же признаках болезни, а также важность стерилизации девочек в возрасте семи месяцев. Если вы готовы подарить кому-то из них свои любовь и заботу, тогда обращайтесь по номеру: 0(555)767-507.

Трехцветное очарование

"Добрые руки" и VB.KG пристраивают котенка-девочку. Эта трехцветная красавица очень ласковая и игривая. Животное здоровое, чистенькое. К лоточку кошечку приучили. Хотите, чтобы она поселилась в вашем дома? Набирайте 0(709)784-537 и представители фонда привезут ее вам.

Красивые и активные

Внимание! Мы ищем хозяев для щеночков. На фото ниже один из них. Малышам сейчас два месяца. Животные красивые и очень активные. Уже сейчас учатся у взрослых собак тому, как охранять двор. Есть у нас и мальчики, и девочки. Все здоровые. От блох и от глистов обработанные. Телефоны для справок: 0(555)022-489, 0(709)022-488.

Восемь игривых щеночков

Настоящий дом и любящие хозяева нужны и этим малышам. Всего щеночков восемь: семь мальчиков и одна девочка. Все очень красивые. Пушистикам полтора месяца. Животные очень активные, много играют. Здоровые. От блох и глистов обработанные. Больше информации вы получите по следующим телефонам: 0(709)784-537, 0(700)064-560.

Короткие лапки и масса очарования

В фонде помощи животным надеются, что среди наших читателей найдется человек, который возьмет к себе вот этого щеночка-девочку. Красавице на коротких лапках три месяца. Она здорова и привита от инфекционных заболеваний. Фонд гарантирует ее стерилизацию в возрасте семи месяцев. Вам нужна охранница? Тогда эта собачка точно вам подойдет! На новое место жительства ее привезут представители фонда. Обращайтесь: 0(709)784-537.

Дом для Кнопочки

А это Кнопочка! "Добрые руки" представляют вашему вниманию этот маленький хороший "звоночек". Собачка здорова, привита, уже стерилизована. По характеру спокойная и общительная, тянется к людям. Будущему владельцу животное привезут. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Знакомьтесь! Это Тера!

Фонд помощи животным и VB.KG ищут добрые руки для шикарной собаки. Наша Тера здорова, привита и стерилизована. Собака очень активная. Хорошая охранница. Привезут ее будущему владельцу прямо на дом. Потенциальные хозяева могут обращаться по такому номеру: 0(709)784-537.

Жизнерадостный "звоночек"

И последняя на сегодня кандидатка на усыновление. Мы ищем дом для маленькой собачки. Это активное, жизнерадостное существо, любящее детей, и к тому же хороший "звоночек". Собака привита и стерилизована (гулять и рожать щенков уже не будет!). Представители фонда привезут ее на новое место сами. Больше информации вам дадут по телефону: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".