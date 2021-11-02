ЦИК КР повторно обжалует в Верховном суде решение по Таланту Мамытову

Центральная избирательная комиссия 2 ноября 2021 года повторно подала кассационную жалобу в Верховный суд по обжалованию решения Административного суда Бишкека по восстановлению кандидата Таланта Мамытова в списке политической партии "Ынтымак" с дополнительным ходатайством. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

28 октября Административный суд Бишкека своим решением отменил решение Центральной избирательной комиссии от 24 октября 2021 года в части отказа в регистрации и исключения из списка кандидатов политической партии "Ынтымак" кандидата под №7 - Таланта Мамытова.

29 октября Центральная избирательная комиссия подала кассационную жалобу в Верховный суд Кыргызской Республики для обжалования решения Административного суда Бишкека.

1 ноября Верховный суд назначил дату и время судебного процесса по рассмотрению кассационной жалобы на 2 ноября в 15:00.

2 ноября 2021 года Центральная избирательная комиссия получила определение Верховного суда Кыргызской Республики от 1 ноября 2021 года о возврате кассационной жалобы.

Как следует из определения Верховного суда кассационная жалоба подписана представителем Центральной избирательной комиссии на основании доверенности от 12 февраля 2021 года. При этом судебная коллегия указала, что в нарушение части 2 статьи 64 АПК КР, к кассационной жалобе приложена доверенность, не заверенная надлежащим образом, в связи с чем, по мнению коллегии, невозможно установить ее достоверность и принять в качестве письменного доказательства удостоверяющего полномочия представителя.

В связи с указанным обстоятельством в судебная коллегия, ссылаясь на пункт 1 части 1 статьи 254 АПК КР, определила возвратить кассационную жалобу Центральной избирательной комиссии.

2 ноября Центральная избирательная комиссия, ознакомившись с указанным определением суда, повторно подала кассационную жалобу по данному вопросу с приложением ходатайства о принятии и рассмотрении кассационной жалобы к производству, где просила Верховный суд обратить внимание на ряд обстоятельств.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 254 АПК КР, на которую ссылается судебная коллегия в обоснование возврата кассационной жалобы, установлено, что кассационная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу судом кассационной инстанции в случаях, если жалоба подана с нарушением части 3 статьи 249 АПК КР.

При подаче кассационной жалобы через суд первой инстанции – Административный суд города Бишкек, представителем Центральной избирательной комиссии, подавшим кассационную жалобу, нормы части 3 статьи 249 АПК КР были соблюдены.

Так, представителем Центральной избирательной комиссии была приложена копия доверенности от 12 февраля 2021 года, выданной Центральной избирательной комиссией, выполненной на официальном фирменном бланке государственного органа, подписанной руководителем – председателем Центральной избирательной комиссии, а также заверенной печатью указанной комиссии.

Как следует из указанной, надлежащим образом оформленной доверенности от 12 февраля 2021 года, Кутбердиева М.М. уполномочена представлять Центральную избирательную комиссию во всех судебных инстанциях, в том числе с правом обжалования судебных актов.

Стоит отметить, что ранее указанный представитель неоднократно подавала кассационные жалобы на решения суда первой инстанции в качестве представителя Центральной избирательной комиссии по доверенности, с приложением копии доверенности в том же виде, как и при подаче кассационной жалобы от 29 октября 2021 года, которая никогда не вызывала сомнений у Верховного суда.

Более того, к материалам указанного административного дела приобщена заверенная судом первой инстанции копия указанной доверенности от 12 февраля 2021 года.

Учитывая, что кассационная жалоба была подана с соблюдением сроков, определенных статьей 201 АПК КР – 29 октября 2021 года, а также наличие действительной доверенности на представителя, Центральная избирательная комиссия повторно подала кассационную жалобу с ходатайством о принятии ее к производству".