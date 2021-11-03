В Кыргызстане на 3 ноября зарегистрировано 74 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 3 ноября было зарегистрировано 74 новых случая коронавируса. Такие данные приводит республиканский штаб КР по борьбе с COVID-19.
Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:
Бишкек – 23,
Чуйская область – 25,
Ошская область – 2,
Таласская область – 4,
Нарынская область – 1,
Иссык-Кульская область – 11,
Джалал-Абадская область – 7,
Баткенская область – 1,
За весь период – 181 499 человек.
Выздоровели за сутки 97 человек. Всего за весь период – 175 892.
За минувшие сутки скончались – 2 человека (не вакцинированы). Всего – 2 676.
В стационарах на лечении находится 605 человек, а на амбулаторном лечении - 803 человека.