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В Кыргызстане на 3 ноября зарегистрировано 74 новых случая COVID-19

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане на 3 ноября было зарегистрировано 74 новых случая коронавируса. Такие данные приводит республиканский штаб КР по борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:

Бишкек – 23,

Чуйская область – 25,

Ошская область – 2,

Таласская область – 4,

Нарынская область – 1,

Иссык-Кульская область – 11,

Джалал-Абадская область – 7,

Баткенская область – 1,

За весь период – 181 499 человек.

Выздоровели за сутки 97 человек. Всего за весь период – 175 892.

За минувшие сутки скончались – 2 человека (не вакцинированы). Всего – 2 676.

В стационарах на лечении находится 605 человек, а на амбулаторном лечении - 803 человека.


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URL: https://www.vb.kg/408798
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19, пандемия
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