У Жогорку Кенеша женское лицо: как Аида Касымалиева руководит парламентом

В Жогорку Кенеше официально объявлено, что заместитель торага ЖК Кыргызской Республики Аида Касымалиева до 28 ноября 2021 года будет исполнять обязанности торага ЖК.

Дело в том, что торага Талант Мамытов (в рядах партии "Ынтымак") и заместитель спикера Нурбек Сыдыгалиев (от политической партии "Ишеним") баллотируются в новый состав ЖК, готовятся к назначенным на 28 ноября выборам.

А у Касымалиевой линия жизни, по крайней мере на ближайшее время, иная. После завершения работы нынешнего созыва Жогорку Кенеша ее ждет завидное назначение - постоянным представителем Кыргызстана в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

.

Под руководством и. о. спикера Касымалиевой на пленарном заседании 3 ноября депутаты ЖК горячо обсуждали актуальные проблемы госполитики в сфере культуры, спорта и туризма. Задавали острые вопросы министру культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамату Жаманкулову.

Акыл Кемелов поднял проблему сохранения историко-культурного наследия Кыргызстана и его использования как потенциального источника доходов госбюджета от туризма. Должны быть продолжены научные исследования и широкая популяризация памятников истории и культуры. Ведь в Кыргызстане очень много достопримечательностей, вызывающих интерес туристов со всего мира.

Выступление Кемелова особенно актуально в связи с тем, что прямое указание президента Садыра Жапарова о музеефикации Кузнечной крепости, выдающегося памятника раннесредневековой, средневековой и новой истории, в Бишкеке мэрией столицы не выполняется.

Бакирдин Субанбеков говорил о необходимости развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства, решения вопросов отопления региональных домов культуры и библиотек, пополнения книжных фондов. Интернет Интернетом, но без книг не обойтись.

Шайлообек Атазов в очередной раз настаивал на необходимости усиления господдержки спортсменов, представляющих Кыргызстан на международной арене. Даже, по мнению Атазова, в перспективе уполномоченный орган по делам спорта должен быть преобразован в отдельное министерство. Как это предложение Атазова согласуется с провозглашенным сокращением госаппарата, увы, непонятно.

Бактыбек Турусбеков призвал Минкультуры эффективнее использовать климатические и географические преимущества Иссык-Кульской области, в ом числе для развития спортивного туризма.

Самат Исманов рекомендовал министру Жаманкулова упорядочить деятельность спортивных федераций. Депутат предостерег, что нередко эти объединения выступают инструментом в руках различных политиков.

Острым было и выступление Айнуры Аскаровой. Она призвала Министерство культуры поддержать перспективные проекты и научные исследования, направленные на сохранение и развитие тюркской культуры. По мнению Аскаровой, усилия Кыргызстана в этом направлении уступают другим государствам.