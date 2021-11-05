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Стало известно о критическом состоянии Саакашвили в тюрьме

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Здоровье экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в Руставской тюрьме, находится в критическом состоянии. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Омбудсмен рассказала, что получила письмо от политика, в котором он сообщил о неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне, на 35 день голодовки. Она обвинила власти Грузии в применении пыток в отношении граждан путем неоказания своевременной медицинской помощи.

Денисова призвала власти Грузии соблюдать статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному и унижающему достоинство обращению или наказанию. "Михаил сегодня крайне нуждается в поддержке со стороны мирового сообщества", - подчеркнула она.

Ранее украинский омбудсмен в ходе встречи с бывшим грузинским лидером заметила, что он уже сбросил 20 килограммов, с трудом выдержал двухчасовой разговор и жаловался на сильную усталость. Для поддержания жизнедеятельности Саакашвили пьет по 6-7 литров воды и 30 таблеток в день. Ему также делают две капельницы.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

Источник: ]lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/408897
Теги:
Грузия
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