За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 3 медицинских работника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 3 медицинских работника. Такие данные на 5 ноября приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек – 2 случая;
в Таласской области – 1.
За сутки из стационаров не выписали ни одного выздоровевшего медработника. С домашней самоизоляции выписаны 3 человека.
За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6889 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6808 человек.