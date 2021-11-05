За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 3 медицинских работника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 3 медицинских работника. Такие данные на 5 ноября приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек – 2 случая;

в Таласской области – 1.

За сутки из стационаров не выписали ни одного выздоровевшего медработника. С домашней самоизоляции выписаны 3 человека.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6889 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6808 человек.