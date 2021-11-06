В Кыргызстане за сутки 96 новых случаев COVID-19, скончались – 2 человека

В Кыргызстане на 6 ноября зарегистрировали 96 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 41,

в Чуйской области – 24,

в Ошской области – 2,

в Таласской области – 3,

в Нарынской области – 2,

в Иссык-Кульской области – 14,

в Джалал-Абадской области – 6,

в Баткенской – 4.

За весь период зарегистрировали – 181 764 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 83 человека.

За весь период выздоровели – 176 108 человек.

Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2683 человека.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 616 человек. На амбулаторном лечении – 835 человека.