В Кыргызстане за сутки 96 новых случаев COVID-19, скончались – 2 человека

В Кыргызстане на 6 ноября зарегистрировали 96 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 41,
в Чуйской области – 24,
в Ошской области – 2,
в Таласской области – 3,
в Нарынской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 14,
в Джалал-Абадской области – 6,
в Баткенской – 4.
За весь период зарегистрировали – 181 764 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 83 человека.
За весь период выздоровели – 176 108 человек.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2683 человека.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 616 человек. На амбулаторном лечении – 835 человека.