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За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразился один медицинский работник

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- Анастасия Карелина
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За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразился один медицинский работник. Такие данные на 6 ноября приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным случай заражения зарегистрирован в Бишкеке.

За сутки из стационаров были выписаны три выздоровевших медицинских работника. Из домашней самоизоляции выписан еще один медик.

За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрировали 6890 случаев заражения COVID-19. Выздоровели же – 6812 человек.


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URL: https://www.vb.kg/408960
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, медицина, медики, коронавирус, COVID-19, пандемия
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