За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразился один медицинский работник

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразился один медицинский работник. Такие данные на 6 ноября приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным случай заражения зарегистрирован в Бишкеке.

За сутки из стационаров были выписаны три выздоровевших медицинских работника. Из домашней самоизоляции выписан еще один медик.

За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрировали 6890 случаев заражения COVID-19. Выздоровели же – 6812 человек.