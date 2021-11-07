В Кыргызстане на 7 ноября зарегистрировали 66 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 7 ноября зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 21,
в г. Ош – 1,
в Чуйской области – 5,
в Ошской области – 9,
в Таласской области – 5,
в Нарынской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 15,
в Джалал-Абадской области – 8,
в Баткенской области – 1.
За весь период зарегистрировали – 181 830 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 77 человек. Всего за весь период – 176 185.
Скончались – 3 человека (не вакцинировались). Всего за весь период – 2686 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 606 человек, на амбулаторном лечении – 829 человек.