В Кыргызстане на 7 ноября зарегистрировали 66 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 7 ноября зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 21,

в г. Ош – 1,

в Чуйской области – 5,

в Ошской области – 9,

в Таласской области – 5,

в Нарынской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 15,

в Джалал-Абадской области – 8,

в Баткенской области – 1.

За весь период зарегистрировали – 181 830 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 77 человек. Всего за весь период – 176 185.

Скончались – 3 человека (не вакцинировались). Всего за весь период – 2686 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 606 человек, на амбулаторном лечении – 829 человек.