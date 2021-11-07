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В Кыргызстане на 7 ноября зарегистрировали 66 новых случаев COVID-19

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане на 7 ноября зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 21,

в г. Ош – 1,

в Чуйской области – 5,

в Ошской области – 9,

в Таласской области – 5,

в Нарынской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 15,

в Джалал-Абадской области – 8,

в Баткенской области – 1.

За весь период зарегистрировали – 181 830 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 77 человек. Всего за весь период – 176 185.

Скончались – 3 человека (не вакцинировались). Всего за весь период – 2686 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 606 человек, на амбулаторном лечении – 829 человек.


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URL: https://www.vb.kg/408969
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19, пандемия
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