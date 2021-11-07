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Президент назвал поддержку материнства государственным приоритетом

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- Нина Ничипорова
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"Во время пресс-конференции президент вновь заявил о важности поддержки материнства и детства. В Кыргызстане действительно многое делается для охраны здоровья будущих матерей. Программа государственных гарантий предоставляет всем женщинам, вставшим на учет по поводу беременности, поступившим на роды и в послеродовом периоде право на бесплатную медико-санитарную помощь и больницах, и в ЦСМ", - сказала в интервью VB.KG Айсулу Тологонова, главный специалист управления реализации программ медицинского страхования Фонда ОМС нашей страны.

Кроме этого, по ее словам, женщины с послеродовыми осложнениями в течение 10 недель после родов имеют право на бесплатное получение медико-санитарной помощи по клиническим показаниям основного заболевания на амбулаторном и стационарном уровнях.

Но, к большому сожалению, немало молодых женщин, которые либо поздно становятся на учет по поводу беременности, либо вообще их привозят уже на роды и нередко с патологиями, которые угрожают жизни самой мамочки и ее еще даже не родившемуся ребенку. Отсюда – тяжелые роды, с осложнениями. Хотя сейчас будущим мамам, как говорится, грех жаловаться на отсутствие внимания к ним. Они всегда могут проконсультироваться у врача по любому вопросу, касающемуся здоровья ее и малыша.

Фонд ОМС выдает бесплатные полисы незастрахованным беременным женщинам.

Что дает полис ОМС незастрахованным беременным женщинам?

- Они могут по льготной стоимости приобрести лекарственные средства в рамках дополнительной программы ОМС.

Кроме беременных женщин, какие категории граждан относятся к застрахованным?

- Согласно программе, не только все беременные женщины относятся к категории застрахованных граждан, но и дети до 18 лет. Важным условием для получения льгот на амбулаторном уровне является наличие приписки по месту жительства.

В послеродовом периоде мамочка имеет право на получение бесплатной помощи. Но послеродовой период – понятие растяжимое. Он ограничивается каким-то промежутком времени?

- Конечно, это время с момента родов до завершения обратного развития изменений, произошедших в организме женщины во время беременности, продолжительностью шесть недель. При нормальном течении послеродового периода пациентка может быть выписана из родильного дома на 3 сутки под наблюдение врача ГСВ.

Это не менее ответственный период, как и предродовой. Поскольку именно в это время могут начаться гнойно-воспалительные заболевания у матери и новорожденного. Даже неправильное мытье и вытирание рук матери могут спровоцировать их. Вытирать руки желательно одноразовыми салфетками, особенно в первые дни после родов.

Айсулу, почему так важно сразу прикладывать новорожденного к груди?

- Изменения гормонального статуса, происходящие после родов, стимулируют начало лактации. В первые трое суток молочные железы выделяют молозиво, которое отличается от молока более высоким содержанием белка и иммуноглобулинов. Оно в 10 раз более питательное, чем молоко. Чтобы в дальнейшем было достаточное количество молока необходимо регулярно прикладывать ребенка к груди и ничем его не докармливать.

В каких случаях нужно незамедлительно обращаться к врачу?

- Если у женщины появились обильные кровяные выделения со сгустками, ярко-красного цвета. Это - симптомы маточного кровотечения. При первых признаках мастита - болезненных уплотнениях в груди в сочетании с высокой температурой. Если на ногах появились покраснения, болезненные при прикосновении, припухшие и горячие на ощупь, то немедленно надо показаться сосудистому хирургу, поскольку это симптомы начала тромбофлебита. В этих случаях дорог даже не день, а каждый час.


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URL: https://www.vb.kg/408992
Теги:
новорожденный, президент, страхование, ФОМС
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