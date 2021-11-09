В Кыргызстане на 7 ноября зарегистрировали всего 54 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 7 ноября зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 25,

в Чуйской области – 1,

в Ошской области – 1,

в Таласской области – 4,

в Нарынской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 13,

в Джалал-Абадской области – 7,

в Баткенской области – 2.

За весь период зарегистрировали – 181 936 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 77 человек. Всего за весь период – 176 323.

Скончались – 2 человека (не вакцинировались). Всего за весь период – 2691 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 576 человек, на амбулаторном лечении – 815 человек.