В Кыргызстане на 7 ноября зарегистрировали всего 54 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 7 ноября зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 25,
в Чуйской области – 1,
в Ошской области – 1,
в Таласской области – 4,
в Нарынской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 13,
в Джалал-Абадской области – 7,
в Баткенской области – 2.
За весь период зарегистрировали – 181 936 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 77 человек. Всего за весь период – 176 323.
Скончались – 2 человека (не вакцинировались). Всего за весь период – 2691 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 576 человек, на амбулаторном лечении – 815 человек.