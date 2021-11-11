"Когда будет избран новый омбудсмен? С тех пор как Токон Мамытов подал в отставку прошел почти месяц. А выборы нового омбудсмена еще не назначались", - интересуется бишкекчанин.

Напомним, 20 октября, депутаты Жогорку Кенеша на заседании рассмотрели вопрос о досрочном освобождении Токона Мамытова от должности омбудсмена. Он подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. По итогам рассмотрения Жогорку Кенеш досрочно освободил Токона Мамытова от должности. Ранее ЦИК сообщала, что он подал заявление об отставке в связи с участием в парламентских выборах.

В законе КР "Об омбудсмене (акыйкатчы)" в случае досрочного прекращения полномочий выборы нового омбудсмена (акыйкатчы) должны состояться в месячный срок.