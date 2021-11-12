В Кыргызстане за сутки 107 новых случаев COVID-19, скончались – 2 человека

В Кыргызстане на 12 ноября зарегистрировали 107 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 64,
в г. Ош – 1,
в Чуйской области – 20,
в Таласской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 10,
в Джалал-Абадской области – 5,
в Баткенской области – 5.
За весь период зарегистрировали – 182 197 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 105 человек.
За весь период выздоровели – 176 615 человек.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2699 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 557 человек. На амбулаторном лечении – 792 человека.