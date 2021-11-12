В Кыргызстане за сутки 107 новых случаев COVID-19, скончались – 2 человека

В Кыргызстане на 12 ноября зарегистрировали 107 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 64,

в г. Ош – 1,

в Чуйской области – 20,

в Таласской области – 2,

в Иссык-Кульской области – 10,

в Джалал-Абадской области – 5,

в Баткенской области – 5.

За весь период зарегистрировали – 182 197 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 105 человек.

За весь период выздоровели – 176 615 человек.

Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2699 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 557 человек. На амбулаторном лечении – 792 человека.