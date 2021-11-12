Нацбанк КР предупреждает: розыгрыш 50 тыс.сомов в соцсетях - фейк

В Кыргызстане Национальный банк предупреждает о мошенниках, которые через социальные сети и мессенджеры (WhatsApp, Telegram) сообщают о проведении опроса в честь 29-летния Нацбанком с возможностью выиграть 50 тысяч сомов.

Национальный банк официально сообщает, что никаких опросов не проводит и просит граждан быть внимательными и не сообщать мошенникам никаких банковских данных.

"1.Национальный банк не проводил и не проводит никаких опросов и розыгрышей посредством рассылок сообщений и ссылкой на неизвестные сайты. Если вы получили данного рода сообщение, не переходите по ссылке, удалите сообщение и не распространяйте его дальше.

2. Не предоставляйте (не заполняйте) свои персональные (контактные) данные: номер своей карты, свой ПИН-код, срок действия карты, а также CVV/CVC коды (это коды безопасности, последние 3 цифры, которые находятся на оборотной стороне карты на полосе для подписи), в том числе родственникам, сотрудникам банка, правоохранительным органам. Под разными предлогами злоумышленники пытаются узнать ваши данные, пересылая поддельную ссылку на неизвестные сайты.

3. Вернуть украденные денежные средства с банковской карты пострадавшей стороне практически невозможно, так как владелец карты добровольно передал мошенникам свои данные.

4. Всегда проверяйте свои операции по выписке из банка. В случае обнаружения операции, которую вы не совершали, сразу же обратитесь в свой банк с заявлением и просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

5. В случае получения такого рода сообщения просим направить скриншот сообщения на официальную почту Национального банка mail@nbkr.kg" , - говорится в официальном обращении Нацбанка.