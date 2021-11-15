"Я очень боюсь ее потерять!" Дочь просит помочь в лечении матери

В редакцию VB.KG обратилась Виктория Ли и ее дочь Джессика. У Виктории - плоскоклеточный, низкодифференцированный рак матки.

В феврале этого года у женщины начались боли внизу живота. Она пошла в больницу на обследование и УЗИ. Ультразвуковое исследование показало, что у Виктории миома матки и два полипа. К тому же, после сдачи анализов у нее началось кровотечение. Пациентку направили в онкологию на МРТ и биопсию. Анализы показали опухоль и метастазы в печени.

Женщине назначили курс химий. После них опухоль рассосалась, но остались метастазы в печени. Чтобы прекратить их рост, Виктории назначили еще три процедуры химиотерапии, а также ряд препаратов. Первые процедуры дали результат - рост стал останавливаться. Теперь требуется еще пара химиотерапий для полного выздоровления.

- Уже 15 ноября, но, к сожалению, мы так и не собрали деньги на препарат для химии. Хотя сегодня нужно было ехать к 9 утра в больницу на процедуру. Пришлось отложить химиотерапию, пока не соберётся необходимая сумма! Ситуация тяжелая. Нам уже и занимать негде. Но моей маме очень нужна помощь! Мы очень надеемся, что есть неравнодушные люди, которые помогут спасти мне моего единственного дорогого человека - маму! Я очень боюсь ее потерять! Прошу неравнодушных людей откликнуться и помочь нашей беде! – просит дочь Виктория.

Чтобы завершить процедуры и спасти жизнь женщины, которая уже идет на улучшение, требуется 48000 сомов. Плюс еще столько же на последующие две химиотерапии.

- Помогите нам собрать эту сумму, чтобы мы смогли провести процедуру, чтобы ей стало легче, и предыдущее лечение не прошло зря. Мне очень страшно, мама на днях в больнице потеряла сознание! Умоляю вас, помогите моей мамочке! – плачет ее дочь Джессика Ли.

Кое-какие средства семья самостоятельно собрала на лекарства. Но этого не хватит даже на проведение одной химиотерапии. Других средств у матери и дочери на лечение нет. Всем неравнодушным гражданам, желающим оказать помощь семье, ниже реквизиты и контакты:

Телефон и WhatsApp: (0556)020960, (0700) 020960 Джессика Ли (Дочь)

Элсом KICB: (0700) 020960

Mbank: (+996)700020960

Balance.kg: (+996) 700020960

O! Деньги: (0700)020960