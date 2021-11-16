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Байден отказался поддержать Тайвань ради отношений с Китаем

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Президент США Джо Байден отказался от поддержки независимого Тайваня ради отношений с Китаем: он подчеркнул, что Вашингтон выступает за принцип "один Китай", во время онлайн-разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает китайское телевидение, пишет ТАСС.

Сообщается, что на встрече китайский лидер предостерег американского коллегу от любых попыток поддерживать тайваньскую независимость. Байден же, по словам представителя администрации США, "ясно высказался относительно того, что США заинтересованы в том, чтобы не было односторонних шагов, которые меняют статус-кво".

Ранее в ноябре в США оценили вероятность силового присоединения Тайваня к Китаю: председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Китай в ближайшие два года не будет пытаться захватить Тайвань военным путем.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/409388
Теги:
Китай, Си Цзиньпин, Джозеф Байден
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