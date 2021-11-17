В Кыргызстане на 17 ноября зарегистрировали 77 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 17 ноября зарегистрировали 77 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 27,
в Чуйской области – 23,
в Ошской области – 7,
в Таласской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 8,
в Джалал-Абадской области – 6,
в Баткенской области – 4.
За весь период зарегистрировали – 182 605 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 102 человека. Всего за весь период – 177 108.
Скончались – 2 человека (не вакцинировались). Всего за весь период – 2712 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 521 человек, на амбулаторном лечении – 734 человека.