В Кыргызстане на 17 ноября зарегистрировали 77 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 17 ноября зарегистрировали 77 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 27,

в Чуйской области – 23,

в Ошской области – 7,

в Таласской области – 2,

в Иссык-Кульской области – 8,

в Джалал-Абадской области – 6,

в Баткенской области – 4.

За весь период зарегистрировали – 182 605 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 102 человека. Всего за весь период – 177 108.

Скончались – 2 человека (не вакцинировались). Всего за весь период – 2712 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 521 человек, на амбулаторном лечении – 734 человека.