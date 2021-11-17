Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

Байден попросил Китай опустить мировые цены на нефть

241  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином попросил Китай использовать нефть из собственных запасов и тем самым опустить мировые цены, пишет South China Morning Post.

Предложение предполагает, что обе страны будут одновременно использовать нефть из своих стратегических запасов и тем самым повысят предложение на внутренних рынках.

Отмечается, что Си Цзиньпин заявил о своей открытости к предложениям такого рода, но пока не готов взять на себя конкретные обязательства из-за необходимости изучить внутренние потребности страны в нефти.

При этом США намерены самостоятельно выставить на торги нефть из резервов независимо от итогового решения Пекина. Ожидается, что это произойдет в конце ноября.

С начала сентября мировые цены на нефть начали расти, достигая максимальных показателей за последние месяцы. Отчасти это было связано с резким подорожанием газа и переключением потребителей на альтернативный вид топлива.

На момент публикации фьючерсный контракт на баррель нефти марки Brent с поставкой в январе стоил 81,76 доллара. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 0,3 процента.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409462
Теги:
Китай, Си Цзиньпин, Джозеф Байден
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  