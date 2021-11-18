В Кыргызстане за сутки 62 новых случая COVID-19, скончались – 3 человека

В Кыргызстане на 18 ноября зарегистрировали 62 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 17,

в Чуйской области – 17,

в Ошской области – 11,

в Таласской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 9,

в Джалал-Абадской области – 2,

в Баткенской области – 5.

За весь период зарегистрировали – 182 667 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 92 человека.

За весь период выздоровели – 177 200 человек.

Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2715 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 560 человек. На амбулаторном лечении – 661 человек.