В Кыргызстане за сутки 60 новых случаев COVID-19, скончались – 3 человека

В Кыргызстане на 19 ноября зарегистрировали 60 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 31,

в г. Ош – 1,

в Чуйской области – 8,

в Ошской области – 6,

в Иссык-Кульской области – 8,

в Джалал-Абадской области – 1,

в Баткенской области – 5.

За весь период зарегистрировали – 182 727 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 89 человек.

За весь период выздоровели – 177 289 человек.

Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2718 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 538 человек. На амбулаторном лечении – 650 человек.