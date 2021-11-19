В Кыргызстане за сутки 60 новых случаев COVID-19, скончались – 3 человека

В Кыргызстане на 19 ноября зарегистрировали 60 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 31,
в г. Ош – 1,
в Чуйской области – 8,
в Ошской области – 6,
в Иссык-Кульской области – 8,
в Джалал-Абадской области – 1,
в Баткенской области – 5.
За весь период зарегистрировали – 182 727 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 89 человек.
За весь период выздоровели – 177 289 человек.
Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2718 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 538 человек. На амбулаторном лечении – 650 человек.