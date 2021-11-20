"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из питомцев фонда

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Почти тайган

Фонд помощи животным и VB.KG ищут хозяина для молодого крупного кобеля – помесь с тайганом. Пес очень красивый, чисто белого окраса. Своему новому хозяину станет и другом, и охранником. На новое место жительства животное привезут волонтеры фонда. Если пес вам приглянулся, звоните: 0(709)784-537.

Дом для Кнопочки

Пристраивается маленькая собачка Кнопочка. Малышка здорова, привита и уже стерилизована. По характеру Кнопочка очень спокойная и общительная. Но в нужной ситуации это - маленький "звоночек". Новому хозяину Кнопочку привезут. Хотите им стать? Обращайтесь по телефону: 0(709)784-537.

Познакомьтесь с Лапочкой!

"Добрые руки" отдадут надежному, ответственному человеку собачку Лапочку. Наша Лапочка очень добрая, любит играть с детьми. Из-за травмы немного прихрамывает на переднюю лапку, но это не мешает ей быть очень активной, быстро бегать. Лапочка привита и стерилизована (гулять и рожать щенков уже не будет!). Нравится наша пушистая подопечная? Звоните, и ее вам доставят! Телефон для справок: 0(709)784-537.

Фрося ждет звонка

А это Фрося. Фонд "Добрые руки" и VB.KG надеются найти для нее любящих и заботливых хозяев. Фрося избирательная собачка. Сама выберет себе хозяина и потом будет служить ему верой и правдой. Животное здоровое, привитое, стерилизованное. Привезут Фросю по указанному будущим владельцем адресу. Больше информации вам дадут по телефону: 0(709)784-537.

Просто Бинго!

Его назвали Бинго! Этому замечательному, очень умному песику, хорошему охраннику, который никогда не пустит в дом чужого, нужна крыша над головой. Кобельку восемь месяцев. Он здоров и привит от инфекционных заболеваний. Хотите познакомиться с ним поближе? Набирайте: 0(770)355-317, 0(709)784-537.

Само очарование

Взгляните на это ушастое очарование! Вроде бы обычный "двортерьер", но какой симпатяга! Перед вами славная жизнерадостная девочка. Крохе три месяца. Собачка здоровая, от внешних и внутренних паразитов обработана. Когда собачка вырастет, останется некрупной. Отдают милашку в частный дом с очень теплой будкой и хорошо огороженной территорией. По достижению нужного возраста ее хозяину помогут со стерилизацией. Телефон для потенциальных владельцев: 0(556)106-394.

Спасшаяся чудом

Перед вам Берта. Это одна из чудом выживших собак из приюта "Александра", где некоторое время назад были убиты более 30 собак. Собачка здорова, привита от инфекционных заболеваний, стерилизована (щеночков у нее больше не будет!). Нашей Берте очень нужен дом, где ее примут и будут любить. Подопечная "Добрых рук" спокойная, добрая, лишний раз не подаст голоса, не станет мешать и требовать внимания. Если вы добрый человек, и хотите встретиться с Бертой, звоните: 0(709)784-537.

Добрая и послушная

Ну, а эту девочку зовут Буся. Наша Буся добрая и послушная. Животное здоровое, привитое, стерилизованное. Умеет охранять. Будущему хозяину Бусю привезут. Телефон для будущих "родителей" Буси: 0(709)784-537.

Жизнерадостный подросток

Фонд помощи животным и VB.KG будут рады, если среди наших читателей найдется человек, который возьмет себе кобелька, которого вы видите на фото. Песику семь месяцев. Этот подросток добрый и жизнерадостный – маленький "звоночек". Здоровый, привитый. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Пушистые девчата

В хорошие руки отдадут вот таких милых котят. Это девочки. Малышки родились три и пять месяцев назад. Одну кошечку уже стерилизовали, так что проблем с нежеланным потомством у хозяев уже не будет. Животные здоровые, чистенькие. К лоточку пушистые красавицы приучены. Телефоны для справок: 0(772)827-427, 0(552) 780-871.

Такой игривый Миша

"Добрые руки" рады представить вам молодого крупного кобеля по кличке Миша. Псу сейчас около 6-7 месяцев, и он еще будет расти. А пока наш подопечный играет, как щенок. Животное здорово и привито от инфекционных заболеваний. Будущему хозяину Мишу привезут. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537 (WhatsApp).

Пара шустрых парнишек

И снова котята. На этот раз мальчики. Пушистикам два с половиной месяца. Активные, игривые, ласковые существа совершенно здоровы, обработаны от внешних и внутренних паразитов, а также привиты. К лоточку животных приучили. Хотите стать их хозяевами? Тогда следующие телефоны для вас: 0(553)880-145(WhatsApp), ‭0(705)880-145.

Настоящая Леди

Собачку, которую вы видите на фото ниже, зовут Леди. Подопечная фонда полностью оправдывает свое имя. Она выдержанная, зря не лает. Любит гулять на поводке. Собачка здоровая, привитая от инфекционных заболеваний и стерилизованная. Телефон для тех, кто захочет с ней встретиться: 0(709)784-537.

Черныша будет рада знакомству

Чернышка еще подросток. Ей шесть месяцев. В фонде помощи животным рассказали, что она очень спокойная, не будет постоянно лаять или требовать вашего внимания. Размером Черныша очень маленькая. Животное здоровое, стерилизованное. На новое место Чернышу привезут. Набирайте: 0(557)202-615, 0(709)784-537.

Жизнерадостные карапузы

Фонд помощи животным "Добрые руки" и VB.KG ищут добрые руки для милых щенков. Перед вами мальчик и девочка. Малышам два месяца. Карапузы активные и жизнерадостные. Здоровые, от блох и глистов обработанные. Стерилизацию девочки, которую нужно сделать когда ей исполнится семь месяцев, берет на себя фонд. Больше информации вам дадут по номерам: 0(700)064-560, 0(709)784-537.

Полосатая Совуня

И последняя на сегодня кандидатка на усыновление – кошечка по имени Совуня. Фонд ищет для нее заботливых и ответственных хозяев. Совуне шесть месяцев. Она здорова и уже стерилизована. По характеру ласковая, ориентированная на человека. В еде не привередлива. Ест сухой корм для кошек, паучи, тушенку. К лотку кошечка приучена. Крупной не будет. Отдадут Совуню лишь тем, кто относится к животным, как к членам семьи. Вы готовы заботиться о Совуне, подарить ей дом и свою любовь? Тогда звоните: 0(555)767-507.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".