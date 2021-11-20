"СД" и "Ата Мекен" поспорили на дебатах, чей Райымбек Матраимов

В Кыргызстане продолжается предвыборная гонка. Накануне в дебатах схлестнулись три партии: "Улуу Журт ", "Ата Мекен" и "Социал-демократы". Основная борьба развернулась, как и предполагалось, между двумя политобъединениями – "Ата Мекеном" и "СД".

Удивление вызвала, пожалуй, неожиданная риторика партии Омурбека Текебаева про утеснение отношений с Китаем. Причем, лейтмотивом всего заявления Али Токтакунова – именно он представлял партию на дебатах с оппонентами – было увеличение товарооборота и открытие новых логистических путей.

"Шире ворота"

Интересно, что тему необходимости железной дороги Кыргызстан-Китай-Узбекистан ранее озвучивал лично лидер партии Омурбек Текебаев. Он пару лет назад заявлял, что необходимо отстаивать только один маршрут железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан: от Торугарта до Джалал-Абада. Однако глава Минтранса тогда ему ответил на заседании ЖК, что правительство и так рассматривает только один вариант - Торугарт – Джалал-Абад.

Примечательно, что сменилась и риторика "Ата Мекена" по китайским инвестициям. Хотя именно он, ранее, упрекал Садыра Жапарова по ситуации вокруг золоторудного месторождения "Жетим-Тоо", заявляя, что после того, как китайцы начали разрабатывать месторождение, стали возмущаться жители Нарына и Джети-Огуза. Сейчас же представители партии говорят о значительном укреплении дружбы с Китаем.

"Мы для Китая являемся воротами на запад. И эти ворота мы должны более широко открыть, в том числе и через железную дорогу", - подчеркнул Токтакунов.

Это очень странно. Тем более, что и Текебаев, и Али Токтакунов всегда придерживались европейских ценностей. Поэтому, совершенно неясно, какой интерес стоит за их неожиданными заявлениями.

В этом контексте неудивителен вопрос, заданный в ходе теледебатов Темирбеком Султанбековым.

"На прошлые выборы "Ата Мекен" потратил миллионы, а на эти выборы совсем ничего. В прошлом году всем стало известно, что партию "Ата Мекен" финансировал Матраимов. Получается, Райым Матраимов в этом году вам ничего не дал? Ответьте, на чьи деньги вы в прошлом году вели агитацию?", - поинтересовался Султанбеков.

Конечно, подобные заявления Токтакунов назвал домыслами и слухами, ничего не имеющими отношения к реальности. Возможно. Но, откуда у партии "Ата Мекен" подобный неожиданный интерес к открытию "более широких дверей" Поднебесной? Ведь все хорошо помнят, те расследования про потоки контрабандных товаров из Китая и в Кыргызстане и те, кто стоял за этим. Тем более, что про них лично рассказывал сам Али Токтакунов. Чьи интересы тогда сейчас отстаивает "Ата Мекен"?

Примечательно, что назвал Китай другом и страной с сильной экономикой, Токтакунов отметил, что отношения с другим стратегическим партнером необходимо менять, назвав их "вассальными". И это при том, что именно РФ безвозмездно, а не за кредиты, оказывала помощь Кыргызстану. Однако одна страна Китай – друг, а вторая – вассал. Не странно ли?

"Сам такой!"

Более того, почти все время, отведенное на привлечение электората и озвучивания своих программ, "Ата Мекен" и "СД" потратили на выяснения вопрос, кто из них более "матраимовский". К консенсусу правда, так и не пришли, но вот заветные минуты потратили.

Ссора между оппонентами началась из-за темы про Исторический музей, открытый после 5 лет простоя. По словам, Султанбекова, по музею много было неверной и искаженной информации.

"Ни копейки на реконструкцию музея не было взято из бюджета страны. Компания, которая занималась этим музеем, ремонтировала "Лувр" и музей в Лондоне", - ответил на вопрос ведущих по открытию музея Султанбеков.

В ответ на это Али Токтакунов напомнил, что, к сожалению, при реконструкции этого музея миллионы сомов были потрачены нецелесообразно.

- И к этому имеет прямое отношение соратник Султанбекова - Сапар Исаков. Достаточно вспомнить деревянных лошадей по 14 тысяч евро каждая. Поэтому, когда эти люди заявляют, что они принесут развитие стране, верится в этом с трудом, - подчеркнул он.

Султанбеков на подобное мнение моментально вспылил:

- Вы обвиняете Сапара Исакова в коррупции? Не забывайте, что именно он в своё время уволил Райымбека Матраимова. За что и пострадал. По музею Сапар Исаков курировал, но он не занимался покупкой экспонатов. Не вводите общественность в заблуждение! И опять же, это не были кредитные деньги.

На это Токтакунов парировал, что Матраимова вырастил и уволил именно Атамбаев.

- Мы знаем, как выросло богатство Атамбаева после того, как он стал президентом. И мы также знаем, сколько денег ушло "налево" при реконструкции музея. И коррупция на таможне именно при "атамбаевцах" расцвела. Зайдите в Интернет, там тысячи фактов об отношении Атамбаева и Матраимова выйдут.

- Что же касается назначения его в таможню, то он ещё при Акаеве занимал высокую должность, -ответил ему Султанбеков. - Не будем также забывать, что глава МВД Ниязбеков - от "Ата Мекена", Шайлообек Атазов от вашей партии - человек Матраимова, сват президента, который попался на тендере, из "Ата Мекена".

Нарушение на нарушении

Что касается "Социал-демократов", то и здесь все было не до конца понятно. На дебаты, пришел не кандидат от партии, а ее лидер – Темирлан Султанбеков. Это является нарушением части 3 статьи 34 Конституционного закона. К слову, соответствующая жалоба уже принята платформой "За честные выборы" и передана в ЦИК.

Помимо переругивания с конкурентами, в речи Султанбекова проскочила фраза о том, что в своё время Атамбаевым был открыт фонд "Ыйман", из которого за счёт государства стали платить зарплату имамам.

"Все это делалось для того, чтобы они не зависели от иностранных денег. Теперь это приостановилось, но мы надеемся это возродить", - подчеркнул лидер "СД".

Идея, конечно, замечательная. Вот только религиозная тематика в упоминании кандидатов на избирательном процессе запрещена законам. До этого ЦИК уже вынес предупреждение за подобные факты другому кандидату. Однако теперь на этой теме на теледебатах "играет" и "СД". Соответствующая жалоба также принята платформой "За честные выборы" и передана в ЦИК.

В заключение кандидаты высказали свое видение дальнейшего сотрудничества с партиями в ЖК в случае попадания в парламент. И если "Улуу Журт" и "Ата Мекен" готовы к сотрудничеству при условии, что "это не изменит их взгляды", то "СД" уже на начальном этапе подчеркнули, что нынешняя Конституция не предусматривает подобную поддержку, и они идут в ЖК ни для этих целей.

Понятно, что избирательная гонка – жесткая конкурентная борьба. Однако она не только выявляется скрытые мотивы кандидатов, но и показывает их будущее поведение в ЖК в случае выигрыша. И отдельные партии и политики, к сожалению, этот момент забывают.