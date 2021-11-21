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Си Цзиньпин призвал страны G20 стимулировать восстановление экономики

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- Нина Ничипорова
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"Группа двадцати" (G20) является ведущим форумом международного экономического сотрудничества и выполняет важную миссию по стабилизации мировой экономики и расширению пространства экономического роста. Председатель КНР Си Цзиньпин недавно по видеосвязи из Пекина принял участие и выступил с важной речью на 16-м саммите руководителей G20. Глава Китая изложил доступные меры по восстановлению мировой экономики и дальновидный план по усовершенствованию глобального управления, что сформировало широкий консенсус и придало мощный импульс реализации глобального инклюзивного и устойчивого развития. О чем сообщает газета "Жэньминь жибао".

Призыв Си Цзиньпина в полной мере продемонстрировал дальновидность и ответственность лидера крупного государства.

Пандемия коронавируса COVID-19 оказала сложное и глубокое воздействие на мировую экономику и структуру глобального экономического управления. В последнем выпуске опубликованного Международным валютным фондом (МВФ) доклада "Перспективы развития мировой экономики" был понижен прогноз роста мировой экономики в этом году, и указано, что в будущем риски снижения будут преобладать. Разрыв в экономическом развитии между Севером и Югом продолжает увеличиваться, и люди обеспокоены тем, что дисбаланс в восстановлении мировой экономики еще больше усугубит глобальное неравенство.

Механизм саммитов G20 зародился в самый критический момент мирового финансового кризиса в 2008 году. Согласованные усилия всех членов G20 являются ключом к тому, чтобы вывести мировую экономику на путь восстановления и роста. Столкнувшись с воздействием эпидемии, G20 должна вновь проявить мужество, продемонстрировать стратегическое видение и возглавить восстановление мировой экономики.

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо усилить координацию макроэкономической политики для поддержания преемственности, стабильности и устойчивости политического курса. Крупнейшие экономики должны проводить ответственную макроэкономическую политику, чтобы их собственные меры не привели к росту инфляции, колебаниям валютных курсов и высоким долгам, а также избегать негативных побочных эффектов для развивающихся стран и поддерживать стабильное функционирование мировой финансовой системы.

Более справедливая, беспристрастная и разумная система глобального экономического управления является мощной гарантией того, что мировая экономика вернется на путь роста и достигнет средне- и долгосрочного устойчивого развития. Председатель КНР Си Цзиньпин четко указал, что, принимая меры по противостоянию ударам эпидемии, страны должны продолжать совершенствовать глобальную экономическую систему и порядок, чтобы восполнить все более заметный дефицит управления. Лидер Китая объявил об инициативе китайской стороны по проведению международного форума устойчивости и стабильности производственных цепочек и цепочек поставок и заявил, что Китай готов предоставить свои специальные права заимствования странам с низким уровнем дохода, серьезно пострадавшим от эпидемии. Это в очередной раз отразило последовательную позицию КНР по сотрудничеству с другими странами, в особенности по совместному преодолению временных трудностей с колоссальным количеством развивающихся государств. Кроме того, это окажет решительную поддержку развивающимся странам в концентрации ресурсов для борьбы с эпидемией и восстановления их экономики.

Инновации являются решающим фактором в содействии социально-экономическому развитию и противостоянии общим вызовам человечества. Китай предложил странам G20 разделять обязанности в цифровую эпоху, ускорять строительство новой цифровой инфраструктуры, способствовать глубокой интеграции цифровых технологий в реальную экономику и помогать развивающимся государствам устранять "цифровой разрыв". Председатель КНР Си Цзиньпин объявил на саммите о решении Китая подать заявку на присоединение к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики. Это продемонстрировало конструктивную позицию КНР по активному участию в

международном сотрудничестве в области цифровой экономики и разработке соответствующих правил, а также отразило твердую решимость страны расширять открытость и состыковываться с международными правилами и стандартами высокого уровня.

Китай является созидательным активистом в содействии восстановлению и развитию мировой экономики и в полной мере реализует инициативу G20 по приостановке обслуживания долга, занимая первое место среди стран-членов G20 по объемам отсроченных задолженностей для беднейших стран. Строительство инфраструктуры играет важную роль в стимулировании экономического роста. КНР активно продвигает высококачественное совместное строительство "Одного пояса, одного пути", которое дает плодотворные результаты, способствует росту мировой торговли и повышению благосостояния народов многих стран. Китай удостоился всеобщей похвалы за свои дела и поступки.


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URL: https://www.vb.kg/409632
Теги:
Китай, саммит, Си Цзиньпин, экономика
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