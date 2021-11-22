Елена Хусаева провела литературную презентацию со вкусом хантыйских шанежек

Литературная презентация "Разбуди слов рябиновый слог" в минувшие выходные прошла в одном из бишкекских магазинов "Раритет". Любители чтения собрались, чтобы пообщаться с Еленой Хусаевой.

Проект-презентация – так официально была названа встреча с известным дизайнером, модельером, создателем шоурум-студии "Кринолины и чемодан", а в прошлом журналистом Еленой Хусаевой. Несмотря на столь строгое определение, вечер получился очень теплым и душевным.

Сама Елена родом из Оймякона, но много лет живет в Кыргызстане. Связи с родными местами она не теряла никогда. И темой для разговора с бишкекскими книгочеями стала, как не трудно догадаться, холодная, загадочная Сибирь.

Хусаева приготовила много интересных историй: что-то рассказала, что-то прочла. Поделилась своими наблюдениями о том, как жили раньше и живут сейчас представители народа ханты, об их быте, обычаях и поверьях. Показала яркие работы художника-фотографа Павла Просянова из Архангельска, с которым когда-то работала, и свои собственными фото, сделанные в многочисленных командировках. А для того, чтобы знакомым и незнакомым любителям чтения было проще окунуться в атмосферу загадочного Севера, Елена даже напекла вкуснейших хантыйских шанежек с сочными ягодами, и угостила всех пришедших в этот день в зал художественной литературы "Раритета", расположенного на улице Пушкина.