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Религиозные деятели КР и РУз обсудили вопросы укрепления дружбы двух стран

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- Айжан Мамбеталиева
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Директор Государственной комиссии по делам религий Тойгонбай Абдыкаров встретился с главой Комитета по делам религий при кабинете министров Узбекистана Содиком Тошбоевым.

На встрече также участвовали глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Замир Ракиев, ректор Исламского университета Кыргызстана Абдишукур Нарматов и муфтий Узбекистана Нуруддин Халыкназаров.

В ходе двусторонней встречи стороны обменялись мнениями по укреплению дружбы между народами, обмену опытом и реализации ранее подписанных меморандумов о взаимопонимании.

"Необходимо, чтобы именно в таких известных в Центральной Азии духовных учебных заведениях наши студенты получали образование, вели переговоры и работали в этой области с муфтием. Самое главное необходимо подготовить лучшие кадры для того, чтобы население было защищено от различных негативных религиозных течений", - отметил директор ГКДР Тойгонбай Абдыкаров.

Стороны также обсудили укрепление отношений между духовными управлениями, обмен опытом и совместное донесение до общественности благородных ценностей традиционной исламской религии.


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URL: https://www.vb.kg/409656
Теги:
муфтият, религия, Узбекистан, ДУМК, Кыргызстан
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