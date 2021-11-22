Религиозные деятели КР и РУз обсудили вопросы укрепления дружбы двух стран

Директор Государственной комиссии по делам религий Тойгонбай Абдыкаров встретился с главой Комитета по делам религий при кабинете министров Узбекистана Содиком Тошбоевым.

На встрече также участвовали глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Замир Ракиев, ректор Исламского университета Кыргызстана Абдишукур Нарматов и муфтий Узбекистана Нуруддин Халыкназаров.

В ходе двусторонней встречи стороны обменялись мнениями по укреплению дружбы между народами, обмену опытом и реализации ранее подписанных меморандумов о взаимопонимании.

"Необходимо, чтобы именно в таких известных в Центральной Азии духовных учебных заведениях наши студенты получали образование, вели переговоры и работали в этой области с муфтием. Самое главное необходимо подготовить лучшие кадры для того, чтобы население было защищено от различных негативных религиозных течений", - отметил директор ГКДР Тойгонбай Абдыкаров.

Стороны также обсудили укрепление отношений между духовными управлениями, обмен опытом и совместное донесение до общественности благородных ценностей традиционной исламской религии.