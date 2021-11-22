За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились два медработника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились два медицинских работника. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и социального развития.

Новые случаи инфицирования были зафиксированы в Иссык-Кульской и Баткенской областях. Из стационаров за сутки не выписали ни одного выздоровевшего медработника. Из домашней самоизоляции был выписан только один человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6910 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6867 человек.