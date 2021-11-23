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В Кыргызстане на 23 ноября зарегистрировано 69 новых случаев COVID-19

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане на 23 ноября зарегистрировали 69 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 30,

в г. Ош – 2,

в Чуйской области – 19,

в Ошской области – 3,

в Таласской области – 3,

в Нарынской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 7,

в Баткенской области – 4.

За весь период зарегистрировали – 182 953 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 100 человек.

За весь период выздоровели – 177 599 человек.

Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2729 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 458 человек. На амбулаторном лечении – 633 человека.


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URL: https://www.vb.kg/409720
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19, пандемия
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