В Кыргызстане на 23 ноября зарегистрировано 69 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 23 ноября зарегистрировали 69 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 30,
в г. Ош – 2,
в Чуйской области – 19,
в Ошской области – 3,
в Таласской области – 3,
в Нарынской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 7,
в Баткенской области – 4.
За весь период зарегистрировали – 182 953 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 100 человек.
За весь период выздоровели – 177 599 человек.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2729 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 458 человек. На амбулаторном лечении – 633 человека.