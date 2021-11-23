В Бишкеке обсудили проект закона о свободе вероисповедания

В Бишкеке сегодня, 23 ноября Государственная комиссия по делам религий провела общественное обсуждение проекта закона КР "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях в Кыргызской Республике".

В целях реализации указа президента республики от 8 февраля 2021 года № 26 "О проведении инвентаризации законодательства КР и распоряжения правительства КР "Об образовании межведомственной экспертной рабочей группы по инвентаризации законодательства Кыргызской Республики" от 10 марта 2021 года № 55-р был разработан настоящий проект закона.

"Целью проекта является совершенствование и систематизация законодательства в религиозной сфере и области обеспечения свободы вероисповедания, упорядочивание системы регулирования деятельности религиозных организаций, религиозных учебных заведений, миссий и миссионеров", - отметил директор госкомиссии Тойгонбай Абдыкаров.

Сообщается, что проект закона направлен на устранение факторов, несущих потенциальные риски дестабилизации государственно-конфессиональных отношений и дезорганизации государственных полномочий по регулированию религиозной сферы, устранение противоречий и коллизий внутри действующего закона. Прописывается более четкое определение прав, обязанностей и ответственности религиозных организаций и государственных органов, упорядочивание и оптимизация процедурных вопросов, устранение пробелов и недостатков в сфере религии.

В обсуждении проекта приняли участие представители министерств и ведомств КР, религиозные и неправительственные организации, независимые эксперты.

Напомним, такие же мероприятия по обсуждению данного законопроекта прошли в ноябре текущего года во всех регионах республики.

Мероприятие проводится при поддержке Программа развития Организации обединенных наций, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в Кыргызстане и международной организации "Поиск общих интересов".