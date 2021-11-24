В Кыргызстане на 24 ноября зарегистрировано 43 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 24 ноября зарегистрировали 43 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 14,
в г. Ош – 2,
в Чуйской области – 11,
в Ошской области – 3,
в Нарынской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 8,
в Джалал-Абадской области – 3,
в Баткенской области – 1.
За весь период зарегистрировали – 182 996 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 94 пациента.
За весь период выздоровели – 177 693 человека.
Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2732 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 454 человека. На амбулаторном лечении – 582 человека.