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В Кыргызстане на 24 ноября зарегистрировано 43 новых случая COVID-19

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане на 24 ноября зарегистрировали 43 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 14,

в г. Ош – 2,

в Чуйской области – 11,

в Ошской области – 3,

в Нарынской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 8,

в Джалал-Абадской области – 3,

в Баткенской области – 1.

За весь период зарегистрировали – 182 996 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 94 пациента.

За весь период выздоровели – 177 693 человека.

Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2732 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 454 человека. На амбулаторном лечении – 582 человека.


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URL: https://www.vb.kg/409769
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19, пандемия
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