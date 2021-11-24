За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились два медицинских работника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились два медицинских работника. Такие данные на 24 ноября приводит Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.

Согласно этим данным случаи заражения зарегистрированы в Чуйской области.

За сутки из стационаров не выписали ни одного выздоровевшего медика. Из домашней самоизоляции выписали трех медицинских работников.

За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрировали 6912 случаев заражения COVID-19. Выздоровели же – 6872 человека.